Merkezefendi'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda halk ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturarak çok sayıda bulaşıcı hastalıkların nedeni olan, haşereler ve kemirgenlere karşı bilimsel mücadele yöntemleri kullanılıyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen yaz ayları ilaçlama çalışmalarında sivrisinek üreme alanları olan gölet, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda 12 araç ve 36 personelle ilaçlama çalışmaları periyodik olarak yapılıyor. Ayrıca, 1 Mayıs-30 Ekim tarihleri arasında gece ve gündüz ULV çalışmaları ilçedeki 50 mahallede üç günlük periyotlarda gerçekleştiriliyor.

İnsan sağlığına zararlı haşerelerle mücadele noktasında ilçe sakinlerini uyaran Merkezefendi Belediye Başkanı şeniz Doğan, “Ekiplerimizce gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Her mahallemizde gece, gündüz ilaçlama yapılıyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanıyoruz. Bu çalışmaların daha başarılı olması için Merkezefendili hemşerilerimizin de gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Sağlıklı, temiz bir ilçe için çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.