Merkezefendi'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Merkezefendi Belediyesi kar yağışının ardından mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı. İlçenin özellikle yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına başladı. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı greyder, kamyon ve tuzlama aracı ile çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması ve kar küreme işlemi gerçekleştiriyor.

Yolların açık kalması amacıyla karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız olarak devam edecek. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar teyakkuz halinde bulunacak.