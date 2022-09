Merkezefendi'de küçükbaş hayvan desteği kayıtları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteğinin ikincisi sağlanacak. 5 koyun, 1 koçun ve 6 aylık yem desteğinin verileceği başvurular 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda küçükbaş hayvan desteği sağlamaya devam ediyor. İkincisi gerçekleştirilecek olan küçükbaş hayvan desteği projesi üreticiye ve kırsal ekonomiye katkı sağlıyor. 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile birlikte köyden mahalleye dönen Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerinde ikamet eden kadın üreticilere Tarsim sigortalı, merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem desteği sağlanacak.

2021 yılı içerisinde destekten yararlanan 27 kadın üreticiye 162 küçükbaş hayvan teslim edilmişti. Teslim edilen küçükbaş hayvanların yavrulamasıyla üreticiler 133 adet kuzu sahibi oldu. Proje dahilinde kadın üreticiler bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek projeye, birer adet yavruları ile destek sağlayacaklar. Destekten yararlanmak isteyen kadın üreticiler, 19 Eylül - 3 Ekim 2022 tarihleri arasında Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

“Kadın üreticilerimizin yanındayız”

Kadın üreticilere her türlü desteği vererek arkalarında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde geçen yıl ilkini başlattığımız 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği projemizin bu yıl ikincisi için kayıt başvuruları başlıyor. Amacımız köyden mahalleye dönen ve hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadın üreticileri, ekonomik anlamda desteklemek istiyoruz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, üreticinin yanındayız. Üreticilerimize desteklerimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.

Desteklerden faydalanacaklar

Proje ile ilgili olarak hayvan desteğinden; yalnızca kadın üreticilere destek sağlanacak, hayvan varlığı 15 küçükbaş veya 3 büyükbaştan fazla olmayan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olarak çalışmayan ya da bu kurumdan “Çiftçi Bağkuru Emekliliği” dışında bir emeklilik gelirinin olmayan, 18-65 yaş arasında yeterli iş gücüne sahip, Merkezefendi Belediyesi ile 5 yıllık işbirliği yapmayı kabul eden, Uygun koşulları taşıyan barınak veya ağıla sahip, hayvancılık yapmaya niyetli ve istekli kişi, Türkvet kayıt sistemi için gerekli, Hayvancılık İşletme Numarasına sahip, Altındere, Yeşilyaylı, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa veya Aşağışamlı mahallelerimizden birisinde ikamet eden kadın üreticiler düzenlenecek eğitimlere eksiksiz katılacaklarını kabul ederek faydalanabilecek.