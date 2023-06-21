Merkezefendi'de kurban kesim yerleri belirlendi

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde hizmet vereceği kurban kesim yerlerini açıkladı.

Merkezefendi'de, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban kesim yerlerini belirlendi. Belirlenen; Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Evleri Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Karaman (Değirmenönü) Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılacak. Belirlenen noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için tüm tedbir ve önlemler alındı.

Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Görev alan ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak. Kesim işlemlerinin sona ermesinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kesim alanlarında temizlik işlemini gerçekleştirecek. Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak.

“Bayramda 24 saat görev başında olacağız”

Kurban Bayramı hazırlıklarını titizlikle tamamladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik şartlarda kurallara uygun şekilde kesimlerini yapabilmeleri için tüm düzenlemeleri yaptık. Görevli çalışma arkadaşlarımız hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırmak için belirlediğimiz kurban kesim yerlerinde bulunacak. İlçemizde bayramın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gereken her şeyi yapıyoruz. Merkezefendili hemşerilerimizin bayramı ağız tadıyla yaşaması için 24 saat görev başında olacağız” ifadelerini kullandı.