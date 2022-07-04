Merkezefendi'de kurbanlar belirlenen 9 noktada kesilecek

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde hizmet vereceği kurban kesim yerlerini açıkladı. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban kesmek isteyen Merkezefendililer için tüm önlemlerin alındığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde bayramın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gereken her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezefendi'de, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban kesim yerleri belirlendi. Bu çerçevesinde, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Evleri Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, 1200 Evler Kapalı Pazar yeri, Karaman(Değirmenönü) Kapalı Pazar Yerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılacak. Belirlenen tüm noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için tüm tedbir ve önlemler alındı.

Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Görev alan ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak. Merkezefendi Belediyesi personeli kurban kesim sırasında olan vatandaşlara da ikramlarda bulunacak. Kesim işlemleri sona erdikten sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kesim alanlarında temizlik işlemini gerçekleştirecek. Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak.

“Huzurlu bir bayram için 24 saat görev başında olacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi'de bayramın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm önlemleri alıyoruz. Belirlemiş olduğumuz kesim noktalarında hijyen ve sağlığa önem veriyoruz. Kurban kesecek hemşehrilerimiz de bu alanlardan faydalanması ve kullanması çok önemli. Görevli arkadaşlarımız kesim alanlarında Merkezefendili hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırmak için hazırda bulunacak. Kurban Bayramı'nda Merkezefendililerin huzur içinde bir bayram geçirmeleri için 24 saat görev başında olacağız” dedi.