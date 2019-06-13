Merkezefendi'de lise öğrencilerine büyük fırsat

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama Akademisi'ne giriş sınavının ikinci oturumu yapıldı. Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava 425 öğrenci katıldı. Sınav sonuçları cuma, Merkezefendi Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu'na kurduğu Robotik Kodlama Akademisi'ne giriş sınavının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi'ndeki sınava, 4 bin 600 öğrenci arasında en başarılı olan 425 öğrenci katıldı. 25 sorudan oluşan sınavda en iyi sonucu alan 20 öğrenci Robotik Kodlama Akademisi'ni kazanacağı belirtildi. Sınav sonuçları, 14 Haziran Cuma günü, Merkezefendi Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacağı duyuruldu. Geleceğe yön verecek olan öğrencilere başarılar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman arkasındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimiz ve gençlerimiz için bu dönemde çok önemli projelere imza atacağız. Robotik Kodlama Akademisi'ni kazanacak olan 20 öğrencimize şimdiden başarılar diliyorum. Geleceğin bilim insanları Merkezefendi 'de yetişecek” dedi.

Robotik Kodlama Akademisi'ni kazanan öğrencilere, Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu'nda haftada 16 saat eğitim verileceği öğrenildi. Öğrenciler kod yazma, algoritma, 3D çizim ve görüntü işleme, mobil uygulama oluşturma, robotik ve elektronik uygulamalarını görecekleri belirtildi. Robotik Kodlama Akademisi'ndeki öğrenciler, ilk yılki eğitimlerinden sonra her yıl yaz aylarında Vestel Şirketler Grubu'nda AR-GE bölümünde staj yapacağını duyurdu ayrıca Merkezefendi Belediyesi tarafından öğrencilere burs verileceği ifade edildi.