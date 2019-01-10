Merkezefendi'de ‘MEM 2023 Vizyonu' çalıştayı yapıldı

Milli Eğitimde kapsamlı bir gelişim programı olan 2023 Vizyon Belgesi Denizli'de 19 ilçe ve il merkezinde düzenlenen çalıştaylarda ele alınıyor. Merkezefendi Yenişehir Anaokulunda gerçekleştirilen ‘Merkezefendi İlçesi Çalıştayına' İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, Merkezefendi İlçesinde görevli okul ve kurum müdürleri ile öğretmenler katıldı. Çalıştayda il olarak 2023 Eğitim Vizyonu için seferber olduklarını belirten Oğuz “Bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 Vizyonunu tam sahipleniyoruz. Bakanlığımızın bu çok kapsamlı gelişim programının ifadesi olan 2023 Vizyon Belgesini tüm ilçelerimizde ve il merkezimizde yapacağımız çalıştaylarla ele alacağız. Bu kapsamda yapılacak yenilikler ve geliştirmeler ile ilgili hazırlık, katılım konuları ve ilimizden önerileri derleyeceğimiz ve öncelikle öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz ile birlikte tüm eğitim paydaşlarımızın katılacağı çalıştay sürecimizi 16 Ocak 2019 yapacağımız il çalıştayımız ile tamamlayacağız. Çalıştaylarımız sonucunda görüş, öneri ve değerlendirmelerimizi içeren raporu da Bakanlığımıza sunacağız. İlçelerimizde ve İl merkezindeki çalışmalara da emeği olan tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.