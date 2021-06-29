Merkezefendi'de normalleşme ‘Yaşasın Müzik' konserleri ile başlayacak

Yıl Konutları yanında ‘Yaşasın Müzik' isimli konser verecek.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi sürecinde alınan normalleşme kararlarıyla birlikte Merkezefendi Belediyesi sanatseverleri açık hava konserleriyle buluşturmaya başlıyor. Yıl Konutları yanında ‘Yaşasın Müzik' isimli konser verecek. Konser 1 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Tüm sanatseverleri ‘Yaşasın Müzik' isimli konsere davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya büyük önem ve destek veriyoruz. Hem salgın öncesi hem salgın sonrası birçok konser düzenledik. Gerçekleştirdiğimiz online konserler ile hemşehrilerimizin evlerine misafir olduk, güzel vakit geçirmelerini sağladık. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan normalleşme ile konserlerimizi hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Tüm sanatsever Merkezefendilileri Karahasanlı Mahallesi 800.Yıl Konutları yanında vereceğimiz konsere bekliyorum” diye konuştu.