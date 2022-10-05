Merkezefendi'de off-road heyecanı yaşanacak

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı 8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı, Ege Bölgesi'nin tek yarışı Türkiye Off-Road Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Yarışları başlıyor. 6 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da Merkezefendi Belediyesi önünden Off-Road araçlarının kortej geçişi düzenlenecek. 8 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Orman Etabı, 9 Ekim Pazar günü saat 10.00'da ise Seyirci Etabı gerçekleştirilecek. Türkiye'den çok sayıda off-road tutkununun katılacağı yarışlar, Göveçlik Yolu Üzeri İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yanı'ndaki Merkezefendi Off-Road Pistinde yapılacak.

Merkezefendi'de düzenlenecek etkinlikte özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış severlere heyecanlı dakikalar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak olan off-road yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Off-road pilotları pist alanında çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Seyir zevkinin en yüksek olduğu pist

Merkezefendi Off-Road Pisti, Türkiye'deki en iyi seyirci izleme alanlarının başında yer alıyor. Adrenalin, tutku ve heyecanın yaşayacak olan seyirciler yarışları rahat bir şekilde yukarıdan kuş bakışı izleyebilecek.

“Merkezefendi'nin marka değeri artıyor”

Yarışlara ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Düzenleyeceğimiz yarışlar sayesinde Merkezefendi'nin marka değeri artmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel hale gelen ulusal Offroad yarışlarını gerçekleştirmenin mutluluğunu sizlerle beraber yaşayacağız. Sporcularımızın şovlar yapabileceği ve daha iyi yarışabileceği geniş bir alanda off-road yarışlarını gerçekleştireceğiz. Merkezefendi'mizden, Denizli'mizden ve birçok ilden seyircilerimiz yarışları izlemek için gelecek” ifadelerini kullandı.