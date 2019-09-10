Merkezefendi'de okullar onarılıyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin daha temiz ve düzenli bir eğitim hayatı geçirmeleri için çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına destek olacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yabancı dil kurslarımızdan 4 bin öğrencimize burs desteğine, okul bahçesi düzenlemelerinden bakımlara kadar eğitim alanında öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yeni eğitim yılında okul bahçelerimizde boyama ve çevre düzenlemeleri yaparak temiz bir ortam sağladık. Eğitime olan desteklerimiz her zaman artarak devam edecek” diye konuştu.