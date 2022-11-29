Merkezefendi'de özel bireylere, özel festival

Merkezefendi Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla ikinci kez ‘Engelsiz Fest' düzenliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizi, özel bireylerin hayata eşit katılımı için geliştirmeye devam ediyoruz. Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ‘Engelsiz Fest' bu yıl da gerçekleştirilecek. Etkinlik, 2 Aralık Cuma ve 3 Aralık Cumartesi günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Festival, 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüş sonunda ‘Engelsiz Yaşam Akademisi'nde bulunan mesleki atölyelerin stantları açılacak. Saat 15.30'te ‘Ah Necibe' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Festivalin ikinci gününde ise stantlar 11.00'de açılacak. Saat 15.00'te engelli spor kulüplerine malzeme dağıtımı gerçekleştirilecek. Festival süresince gün boyu stantlar, workshoplar, animasyonlar, sürpriz etkinlikler ve çeşitli ikramlar olacak.

“Özel bireylerin her zaman yanındayız"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ‘Engelsiz Fest'i geleneksel hale getireceklerini söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerimizde özel bireyleri de düşünüyor, ona göre hareket ediyoruz. İlçemizi, özel bireylerin hayata eşit katılımı için geliştirmeye devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören özel bireylerimiz bizler için çok kıymetli. Onların yaptığı her işe, içinde bulundukları her ortama, yüzlerindeki tebessüme büyük önem veriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Engelsiz Fest'in ikincisini düzenliyoruz. İki gün sürecek, birbirinden güzel ve keyifli etkinliklerin yer alacağı festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.