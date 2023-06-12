Merkezefendi'de peşin ödemelerde gecikme faizlerinin yüzde 90'ı siliniyor

Merkezefendi Belediyesi, ‘7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' çerçevesinde borç yapılandırma fırsatı başvuruları için son tarihin 3 Temmuz 2023 olduğunu açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi'nde ‘7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' çerçevesinde borç yapılandırma fırsatı devam ediyor. Vergi affı fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların, 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Yapılandırma çerçevesinde belediyeye borcu olan tüm kişi veya kuruluşların yapacakları peşin ödemelerde vergi, ceza ve harçların gecikme faizlerinin yüzde 90'ı siliniyor.

Başvurularda ıslak imza şartı

Borcu olan vatandaşlar ve kuruluşlar, kanun çerçevesinde olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, idari para cezaları, imar para cezaları ve kira borçlarını Merkezefendi Belediyesi'nde yapılandırabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar internet adresinden ‘Ön başvuru' yapabilecek. Vatandaşların yapılandırma işlemlerini tamamlayabilmesi için kanun gereği imzalı başvuru dilekçelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasına ulaştırması gerekiyor.