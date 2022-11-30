Merkezefendi'de sağlıklı nesiller yetişecek

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sağlıklı nesillerin yetişmesi için gerçekleştirmiş olduğumuz insan ve toplum sağlığı hakkındaki seminerler hepimiz için önemli” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından kadın ve çocuk eğitim programları son hızıyla devam ediyor. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi ve Karaman Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde “Çocuk gelişimi” hakkında eğitim gerçekleştirildi. Denizli Tabip Odası iş birliği ile düzenlenen seminerde, Doç. Dr. Selda Ayça Altıncık, Doç. Dr. Tuğba Koca Gürsoy ve Doç. Dr. Ömer Başay “Bebeklikten okul çağına fiziksel gelişim”, “Bebeklerde ve çocukluk döneminde doğru beslenme” ve “Bebeklikten okul çağına ruhsal gelişim” başlıkları altında katılımcıların yararlanabileceği eğitim verildi. İlçede yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler tüm hızıyla devam edecek. İnsan ve toplum sağlığı hakkında eğitim ve seminerlerin gelecek programlarına belediyenin internet adresinden ulaşabilir.

“İlçemizde daha sağlıklı nesiller yetişecek”

Belediyenin 13 farklı bölgesinde bulunan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'ndeki seminerlere devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Denizli Tabip Odası ile gerçekleştirmiş olduğumuz protokolün ardından insan ve toplum sağlığı hakkındaki eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kadın ve çocuklarımız eğitimlerimize ilgi gösteriyor. Eğitim sayesinde kadın ve çocuklarımız uzman doktor ve eğitimciler tarafından bilinçlendiriliyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için bu eğitimler çok önemli. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi ve Karaman Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde 0-6 yaş grubu çocuğu olan kadınlarımıza, çocuk gelişimi hakkında seminer verildi. Gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimlerimize düzenli olarak devam ediyor. Kadın ve çocuklarımıza seminere katılımdan dolayı teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.