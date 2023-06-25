Merkezefendi'de semt pazarları arefe günü kurulacak

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 27 Haziran Salı arefe günü kurulacak semt pazar yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak. Değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.

Belirlenen pazar yerleri

Belirlenen günde, "Kiremitçi Açık Pazar Yeri, Çakmak Açık Pazar Yeri, Gümüşçay Açık Pazar Yeri, Sırakapılar Açık Pazar Yeri, Başkarcı Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri, Gümüşler (Yenimahalle) Kapalı Pazar Yeri, Akkonak Açık Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri ve Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri" açık olacak.