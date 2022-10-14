Merkezefendi'de sosyal tesisin inşaatı tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi tarafından sürdürülen Başkarcı Mahallesi'ndeki yeni meydan alanı ve içerisinde kapalı pazar yerinin bulunduğu sosyal tesisin inşaatı tamamlandı.

Daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle Merkezefendi Belediyesi'nce gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkarcı Mahallesi'ne yakışan görünüm kazandırmak ve vatandaşın talebini yerine getirmek için başlatılan 1444 metrekarelik yeni meydan alanı ve içerisinde muhtarlık, çok amaçlı salon ve kafeteryanın yer aldığı sosyal tesis ile 559 metrekarelik kapalı pazar yerinin çalışmaları sona erdi. Yeni kompleks ile hem mahalle halkı hem de pazarcı esnafı rahatlıkla, iklim koşullarından etkilenmeden, sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

“Hemşehrilerimizin talepleri çok önemli"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da çalışmaların tamamlandığı bölgeye giderek hem mahalleli ile bir araya geldi hem de incelemelerde bulundu. Başkarcı Mahallesi'nin çehresini değiştirdiklerini belirten Başkan Doğan, modern bir ilçe vizyonuyla çalıştıklarını belirtti. Yeni meydan ve kompleksin Başkarcı Mahallesi'ne ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Doğan, “Hemşehrilerimizin talepleri ve önerileri bizler için çok kıymetli. Onların söylediği her sözü dikkate alıyoruz. Yapmış olduğumuz plan ve program ile bu yıl içerisinde başlattığımız yeni meydan alanı ve kapalı pazar yerimizi hizmete hazır hale getirdik. Böylelikle hem Başkarcı Mahallemizin çehresini değiştiriyor hem de hemşehrilerimizin rahat ve konforlu bir yaşam sürdürmesini sağlıyoruz. Bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezefendimiz ve çok değerli hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.