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Merkezefendi'de unutulmaz 19 Mayıs kutlaması

Denizli Merkezefendi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenledi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenledi. Bisiklet turu, otomobil ve motosiklet kulüpleri ile şehir turunun ardından Başkan Şeniz Doğan'ın arkasında bando takımı ile mahalleleri gezdi. Mahalle sakinleri ise bu unutulmaz anlara balkonlardan eşlik etti.


Merkezefendi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinliğe imza attı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nden başlayan bisiklet turu belediye binasında son buldu. Ardından off-road araçları, vosvos otomobiller ve motosikletler ile şehir turu atıldı. Şehir turunun ardından ise Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bando takımı ile mahalleleri dolaşarak Merkezefendi ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Büyük coşkuyla kutlanan 19 Mayıs etkinliklerinde Başkan Doğan, bando takımına eşlik ederek Türk bayrağı sallayıp şarkılar söyledi.



“Birlikte daha sağlıklı bayram coşkusunu yaşayacağımız günler diliyorum”


19 Mayıs coşkusunu ve ruhunu yaşatmak istediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hemşerilerimizle birlikte bayram coşkusu yaşıyoruz. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize hemşerilerimiz gerek evlerinden gerek caddelerden büyük ilgi gösterdi. Kendilerine 19 Mayıs ruhunu yaşadıkları ve yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Birlikte daha sağlıklı daha güzel günlerde bayram coşkusunu yaşayacağımız günler diliyorum. Tekrardan Merkezefendililerin ve Denizlililerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

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