İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Merkezefendi'de vergi ödemelerinde son gün

Merkezefendi Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergileri ile bu vergilere ait yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 Salı günü sona ereceğini duyurdu.



Emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergilerini ve bu vergilerle ilgili olarak yapılandırma taksitlerin ödemeleri, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki veznelerden yapılacak. Vezneler bugün saat 23.00'e kadar açık olacak. Mükellefler ödemelerini, TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden wep adresi üzerinden de yapabilecekler.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.