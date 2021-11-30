Merkezefendi'de vergi ödemelerinde son gün

Emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergilerini ve bu vergilerle ilgili olarak yapılandırma taksitlerin ödemeleri, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki veznelerden yapılacak. Vezneler bugün saat 23.00'e kadar açık olacak. Mükellefler ödemelerini, TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden wep adresi üzerinden de yapabilecekler.