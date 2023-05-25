Merkezefendi'de vezneler hafta sonu da hizmet verecek

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin birinci taksit ödemesini yapmak isteyen vatandaşlar, 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günlerinde de, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasına uğrayarak 09.00-17.00 saatleri arasında veznelerden vergilerini yatırabilecekler. Merkezefendili vatandaşlar veznelerden vergisini kredi kartı veya banka kartı ile de belediyeye uğramadan ödeme yapabilecek.