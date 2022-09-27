Merkezefendi'de yabancı dil ve el sanatları kurs kayıtları başladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizin kültüre, sanata ve eğitime ilgisi çok yüksek. Bizler de bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyor, birçok alanda kurs açıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Talepler doğrultusunda ilçenin birçok mahallesinde vatandaşa ücretsiz kurs imkanı sunan Merkezefendi Belediyesi'nce iğne oyası, örgü, resim, dikiş, nakış, okuma ve yazma, kaneviçe, tel kırma, bağlama, A1 ve A2 İngilizce olmak üzere toplam on branşta eğitim verilecek. El sanatları kursları Karahasanlı ve Gerzele Kurs Merkezleri, Muratdede, Sevindik, Gümüşçay, Sümer ve Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ile Merkezefendi Kültür Merkezi'nde verilecek.

İngilizce kursları Muratdede Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Karahasanlı Kurs Merkezi ve Merkez Kütüphane'de, okuma ve yazma kursları ise Merkezefendi ve Muratdede Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde verilecek. A1 ve A2 seviyesindeki İngilizce kursuna Merkezefendi sınırları içinde ikamet eden 10 yaş ve üzeri vatandaşlar başvurabilecek. Başvurular kurs merkezlerinden yapılacak.