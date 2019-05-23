Merkezefendi'de yaz dönemi ilaçlama çalışmaları başladı

Merkezefendi Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte zararlı vektör ve haşerelere karşı mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan sivrisinek üreme alanları olan gölet, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı. 12 araç ve 36 personelle ilaçlama çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, 1 Mayıstan itibaren 50 mahallede 3 günlük periyotlarda gece ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

“Daha temiz ve sağlıklı bir Merkezefendi istiyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, halk sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek, “Merkezefendi Belediyesi olarak, halk ve çevre sağlığı açısından, birçok bulaşıcı hastalıklara sebep olan haşere ve vektörlerle mücadele kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vektörlerin üreme, dinlenme, barınma ve beslenme alanlarını kontrol altına alarak ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerin larva ve ergin mücadelesinde Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı biyosidal ilaçlar ve ürünler kullanılıyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Merkezefendi için çalışmalarımız düzenli ve aralıksız bir şekilde devam edecek” dedi.

İlaçlama ekibi ile bir araya gelen Başkan Doğan, gerçekleştirilen çalışmalardan memnun olduğunu söyleyerek, “Asıl dönemimiz şimdi başlıyor. Ekim ayına kadar daha yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu tempoyu hiç düşürmeden çalışmalarımıza devam etmeliyiz” diye konuştu.