Merkezefendi'de yaz spor okulları kayıt dönemi başlıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin yaz spor okulları kayıtları, 5 Haziran ile 11 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Spora ve sporcuya her zaman destek veren Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi'nin her dönem yoğun ilgi gören spor kurslarının yaz dönemi başlıyor. 14 branştan oluşan kurslara kayıtlar 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 11 Haziran Pazar günü sona erecek. Başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr adresinden, belirlenen tesislerden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak.

Kurs, yaş ve merkezlerin bilgileri

Futbol (7-13 yaş), basketbol (7-13 yaş), tenis (7 yaş ve üzeri), voleybol (9-16 yaş), badminton (9-16 yaş), robotik kodlama (6-12 yaş), jimnastik (5-11 yaş), halk oyunları (9 yaş ve üzeri), satranç ve akıl oyunları (5 yaş ve üzeri), pilates (16 yaş ve üzeri), zumba (15 yaş ve üzeri), fitness (18 yaş ve üzeri), güreş (9 yaş ve üzeri) ve izcilik (9-16 yaş) kursları; Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisler, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Sevindik Vadi Park Sosyal Tesisler ve Spor Eğitim Merkezi ile Akkonak, Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik, Sümer, Servergazi, Muratdede, Karaman ve Başkarcı Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde verilecek.