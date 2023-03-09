Merkezefendi'de yeni bin kadın çocuk yaşam merkezi açıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete hazır hale getirilen Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nin 15'ncisi 1200 Evler Mahallesi'nde açıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kadının, yaşamın her alanında özgürce var olması için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Merkezefendi Belediyesi'nce bir mahalleye daha Kadın Çocuk Yaşam Merkezi kazandırıldı. İlçede faaliyete başlayan 1200 Evler Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde çocuklar için akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, dil kursları ve müzik kursları verilecek. Yine bu merkezde kadınlar için ise pilates, zumba ve cimnastik, meslek edindirme eğitimleri ve vatandaşların istekleri hedefinde kurslar açılacak. 15'inci Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini belirten Başkan Doğan, incelemelerde bulundu ve kursiyerlerle bir araya geldi.

“15'nci kurs merkezimiz ilçemize hayırlı olsun”

Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinin sayısını daha da artıracaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün 15. kurs merkezimizi 1200 Evler Mahallemizde açtık. Kadının, yaşamın her alanında özgürce var olması için çalışmaya devam ediyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verdiğimiz kurslarımız sayesinde kadın ve çocuklarımıza hem eğitim veriyoruz hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfetmesi için bu kurslar çok önemli. 1200 Evler Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezimiz ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.