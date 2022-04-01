Merkezefendi'de yeni meydan ve pazaryeri çalışmaları başladı

Merkezefendi Belediyesi 1444 metrekarelik yeni meydan alanı ve kapalı pazar yeri için Başkarcı Mahallesi'nde Başkan Doğan incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ederken Başkarcı Mahallesi'ne yeni meydan alanı ve kapalı pazar yeri kazandırılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların başladığı bölgede incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. Proje çerçevesinde 1444 metrekarelik alan içerisinde yeni meydan alanı ve iki kattan oluşan içerisinde muhtarlık, kapalı pazar yeri, çok amaçlı salon ile kafeteryanın yer aldığı 754,80 metrekarelik kapalı alan bulunuyor. Merkezefendi Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan meydan düzenlemesi ve kapalı pazaryeri inşaatının Ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

“Mahallemize modern bir görünüm kazandıracağız”

Merkezefendi'yi güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Başkarcı Mahallemize yepyeni bir pazar yeri kazandırırken, mahallemize yakışır güzellikte bir meydan düzenlemesi için çalışmalarımız başladı. Hemşehrilerimizin talepleri ve yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde mahallemize modern bir görünüm kazandıracağız. Daha kullanışlı, daha güzel bir meydan ve kapalı pazaryerini en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Merkezefendimizin çehresini değiştirerek güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.