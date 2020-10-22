Merkezefendi'de yeni pazaryeri kısa sürede hizmete açılacak

Başkan Doğan, “Sıfırdan başlayacak olduğumuz pazaryeri inşaatımızı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin ve esnafımızın hizmetine açacağız. Her şey Merkezefendi için” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adalet Mahallesi'nde hizmet veren pazaryeri yenilenerek üstü kapalı hale getirilecek. İlk kazmanın vurulduğu ve inşaat çalışmalarının başladığı pazaryeri, 3 bin 74 metrekarelik alana yapılacak. Tek katlı pazaryerinde 34 müstahsil ve 63 esnaf tezgahı ile 8 adet dükkan bulunacak. Pazaryeri inşaatı, 6 ay içerisinde tamamlanacak. Yeni pazaryerinin tamamlanmasıyla, hem pazar esnafının hem de vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapmaları sağlanacak.

“En kısa sürede hemşehrilerimizin ve esnafımızın hizmetine açacağız”

Pazar yeri inşaatını en kısa sürede bitireceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Adalet Mahallemizde bulunan mevcut pazaryerini, planlarımız doğrultusunda yeniliyoruz. Yenilenen pazaryerimizi daha modern bir hale getirerek, üstünü kapatarak hem pazarcı esnafımızın hem de hemşehrilerimizin rahatça alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Sıfırdan başlayacak olduğumuz pazar yeri inşaatımızı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin ve esnafımızın hizmetine açacağız. Her şey Merkezefendi için” diye konuştu.