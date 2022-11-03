Merkezefendi'de yenilenen yol ve kaldırımlar ulaşıma açıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Vatandaşlarımızın yaşam standardını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

İlçenin birçok noktasında üst yapı çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçedeki yolları daha güzel ve konforlu bir hale getirmek için çalışan Merkezefendi Belediyesi, Gümüşçay Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamladı. Yenilenen yol yeni görünümüyle ulaşıma açıldı.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gümüşçay Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmalarında 3 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 5 bin metrekarelik parke taşı döşemesi ve 18 bin metrekarelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

“İlçemizdeki yolları konforlu hale getiriyoruz”

Yaşam standartlarını ve ulaşımda rahatlığı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan, “Vatandaşlarımızın yaşam standardını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gümüşçay Mahallemiz, yol ve kaldırım çalışmalarının ardından daha güzel bir görünüme kavuştu. Sorumluluk alanımızdaki yolları belirli periyodlarla yeniliyor. Çalışmaların tamamlandığı Gümüşçay Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.