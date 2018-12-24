Merkezefendi'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Altındere Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışması yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yol yenileme çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Altındere Mahallesi'nde ulaşımda bir olumsuzluk yaşanmaması adına Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışması yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Altındere Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Subaşıoğlu, “Belediye olarak ilçemizdeki 50 mahallemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altındere Mahallemizde de ekiplerimizin bir çalışması var. Oradaki yollarda yenileme çalışması yapıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.