Merkezefendi'de yollar yenileniyor

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi'nde bulunan yürüyüş yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırırken, yıpranmış yürüyüş yollarını ve parkları da yenileyerek çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 1200 Evler Mahallesi'ndeki Yürüyüş ve Gezinti Parkurunu baştan aşağıya yeniledi. Ekipler, toplam 340 metre uzunluğunda 1,75 metre genişliğindeki yürüyüş yolunun zeminini kanserojen madde içermeyen kauçuk ile kapladı. Çalışmaların ardından tamamlanan yürüyüş yolunda çocuklar ve aileleri daha güvenli ve rahat bir şekilde spor yapabiliyor.

Merkezefendi'de bakımsız park kalmayacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye Gerzele, Selçukbey, Mehmet Akif Ersoy ve Adalet Mahallelerine yeni parklar kazandırılırken Karahasanlı, Gümüşçay, Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Sırakapılar, İlbade ve Muratdede Mahallelerindeki belirli parklarda yenileme bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediyesi belirli periyodlarla yenileme çalışmalarına devam edecek.

“İlçemizdeki yaşam alanları yenileniyor”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için yaşam alanlarımızı yeniliyor ve geliştiriyoruz. İlçemizdeki parkları ve yürüyüş yollarını daha güvenli hale getiriyoruz. Yürüyüş yollarımızda bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştirerek ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Ailelerin ve çocukların uğrak yeri olan parklarımızı daha konforlu hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.