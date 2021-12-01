Merkezefendi'den ‘Engelsiz fest'

Festival 3 Aralık Cuma ve 4 Aralık Cumartesi günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Festivali düzenliyor. Festivalin ilk gününde saat 10.00'da festival korteji, 11.30'da açılış, 12.30'da engelli spor kulüplerine malzeme dağıtımı, saat 15.30'da engelsiz sporcuların gösterileri ve saat 20.00'de Erman Eranıl'ın sergilediği stand-up gösterisi olacak. Festivalin ikinci gününde ise saat 14.00'de engelsiz tiyatro gösterisi, saat 15.30'da Olimpiyat Şampiyonları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan'ın söyleşisi ve saat 17.00'de Ozan Ozanca konseri olacak. Festival süresince gün boyu stantlar, workshoplar, animasyonlar, yarışmalar ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek.

“İki gün sürecek ve birbirinden güzel ve keyifli etkinliklerin yer aldığı festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz”

Özel bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak, engelsiz bir Merkezefendi için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Özel bireylerin hayata eşit katılımı için ilçemizi geliştirmeye, erişilebilir bir hale getirmeye büyük önem veriyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim gören özel bireylerimizin sosyalleşmesi, kendini geliştirmesi ve hayata katılması için birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz, onların her zaman yanında oluyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Festivali düzenleyeceğiz. İki gün sürecek ve birbirinden güzel ve keyifli etkinliklerin yer aldığı festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.