Merkezefendili büyükler için aktif yaş alma kursları

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hizmete devam ettiklerini ifade ederek, “Merkezimizde büyüklerimize birçok branşta kurs imkanı sağlıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik alanındaki hizmetleriyle örnek olan Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin ilk ve tek olma özelliği taşıyan Alzheimer Yaşam Merkezi'nde 50 yaş ve üzeri ile 1200 Evler Mahallesi'nde hizmet veren Aktif Yaş Alma Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri büyükler için aktif yaş alma kursları açtı. 50 yaş ve üzeri büyüklerin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi amacıyla Alzheimer Yaşam Merkezi'nin 2.katında akıl ve zeka oyunları, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı, dolgu bebek ve oyuncak yapımı, su kabağı işleme, bocce, resim ve ebru alanlarında kurs imkanı sunuyor. 1200 Evler Mahallesi'nde bulunan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde de 60 yaş ve üzeri büyükleri için bağlama, spor ve egzersiz, akıl ve zeka oyunları ile akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı eğitimleri veriliyor. Kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını internet adresinden veya şahsen merkezlerden yapabilecek, çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecek.

“Birçok branşta kurs imkanı sağlıyoruz”

İnsana dokunan projeleri ve hizmetleri hayata geçirmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemize kazandırdığımız merkezlerimiz ile 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Selçukbey Mahallemizde hizmete açtığımız Alzheimer Yaşam Merkezi'nde ve 1200 Evler Mahallemizdeki Aktif Yaş Alma Merkezimizde büyüklerimize birçok branşta kurs imkanı sağlıyoruz. Büyüklerimizin yaşadığı sorunları en aza indirmeyi, kendilerine hobi edinerek kaliteli vakit geçirmelerini ve sosyal yaşamları renklendirmeyi amaçlıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak büyüklerimizin her zaman yanındayız. Tüm hemşehrilerimize her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.