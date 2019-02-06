Merkezefendili çocuklar hayallerine dokunacak

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ‘Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor' projesini tekrar başlattı.

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, geçen yıl anasınıfı öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu ‘Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor' projesini bu yıl da sürdürüyor. Oyun Avcıları'nda çiftçilikten oto tamirciliğine, veterinerlikten astronotluğa, aşçılıktan itfaiyeciliğe kadar birçok meslekle tanıştırılıyor. Ana sınıfı öğrencileri ileride olmak istedikleri mesleklerine dokunurken eğlenceli de bir gün geçiriyor.

Oyun Avcıları'nda öğrencileri ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak 2018-2019 dönemindeki ‘Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor' projemizi bugün tekrar başlatıyoruz. Çocuklarımız hep beraber burada 12'ye yakın ayrı meslek istasyonunda hem meslekleri tanıyacaklar hem de eğlenecekler. Bütün Merkezefendili çocuklarımız, tüm anaokulunda okuyan çocuklarımız sırayla Merkezefendi Belediyesi'nin bu organizasyonuyla buraya gelecekler. Hem meslekleri tanıyacaklar hem gelecekle tanışacaklar hem hayallerine dokunacaklar hem de eğlenceli bir gün geçirecekler. İlçemiz sınırları içerisindeki tüm anaokullarımıza sesleniyorum. Sırayla çocuklarımızı buraya getireceğiz ve gelecekle tanıştıracağız. Çünkü Merkezefendi'de eğitim, çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz büyük bir öneme sahip. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.