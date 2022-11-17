Merkezefendili çocuklar için ücretsiz tiyatro gösterileri başlıyor

Kültür alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya devam eden Merkezefendi Belediyesi, tiyatro gösterileri ve birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara eğlence dolu iki gün yaşatacak. Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun hazırladığı tiyatro oyunları çocuklara ücretsiz olarak sahnelenecek.

19 Kasım Cumartesi günü ‘Alaaddin'in Sihirli Lambası' ile başlayacak olan gösteri, 20 Kasım Pazar günü ‘Masal Dünya' adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. Dört seans halinde gösterimi yapılacak tiyatro oyunları, Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu'nda sahnelenecek. İlk seans saat 12.00'de, ikinci seans 13.30'da, üçüncü seans 15.00'de ve dördüncü seans 16.30'da başlayacak. Yüz boyama, maskot ve resim gibi çeşitli faaliyetlerin de olacağı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenecek.

“Dünya çocuklar mutluysa güzel”

Kültür ve sanat anlamında çocuklara yönelik faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Kent Tiyatromuz ile öğrencilerimizin ara tatilini daha verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilmesi için tiyatro etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza hem tiyatro bilincini aşılayacağız hem de onların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Yaptığımız etkinlikler ile çocuklarımızın kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızı ve ailelerini iki gün sürecek tiyatro gösterilerimize ve etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.