Merkezefendili sanatçılar İzmir'de büyük beğeni topladı

İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nde ve Mozart Akademi 6. İzmir Uluslararası Polifonik Korolar Festivali'nde sahne alan Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, 4 ayrı dalda ödül alarak Merkezefendi'yi başarıyla temsil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile çok sesli koro müziğini özendirmek ve evrensel boyut kazanmasına katkı sağlamak, korolar ve üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirmek gibi hedefler çerçevesinde ‘İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali' düzenlendi. 81 koronun katıldığı festivalde, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu da sahne alarak performans sergiledi. Performansların ardından korolar, 15 ayrı müzikal dalda ‘Festival Değerlendirme Kurulu' tarafından değerlendirildi. Sevgi Utma yönetimindeki Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, ‘Program Zenginliği ve Çeşitlilikte Başarı' ödülünü kazandı.

Mozart Akademi 6. İzmir Uluslararası Polifonik Korolar Festivali'nde de Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, muhteşem performans sergileyerek sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Festival sonunda, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu ‘Müzikalite, Müzikal Dinamiklerde Başarı', ‘Asitem/Sinema ve Televizyoncular Birliği Özendirme' ve ‘Sahne Hakimiyeti Koro Disiplini ve Estetik Görünümde Başarı' ödüllerinin sahibi oldu.