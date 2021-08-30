Merkezefendililer 3 gün süren festivalde doyasıya eğlendi

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Gençlik Festivali'nin üçüncü gününde coşku doruk noktasına çıktı. Festivalin son gününde sahneye ilk olarak RollBack çıktı. Daha sonra Umut Kaya'nın birbirinden güzel şarkılarıyla keyiflenen sanatseverler, Aydilge'nin sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Genç sanatçı birbirinden güzel şarkılarıyla Gençlik Festivali'ne renk katarken Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile İzmir Marşı'nı birlikte söylediler. Türk bayraklarının dalgalandığı konser yaklaşık 2 saat sürdü. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivalde kendilerini yalnız bırakmayan ve festival coşkusunu doyasıya yaşayan sanatseverlere teşekkür etti.

“Değerli müzik gruplarımıza çok teşekkür ediyorum”

Gençlik Festivali'ni geleneksel hale getireceklerini belirten Başkan Doğan, “Hemşehrilerimizi sevilen sanatçılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren birbirinden değerli sanatçılarımızı ilçemizde ağırladık. Artık Merkezefendi'de Gençlik Festivalleri olacak. Merkezefendi sanatın ve kültürün merkezi olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize birçok branşta kurslar veriyoruz. Merkezefendi'de geleceğin sanatçıları yetişiyor. Sahneye çıkan ve festival coşkusunu bizlere yaşatan değerli müzik gruplarımıza çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Athena ile birlikte kutlayacağız. Saat 21.00'de başlayacak konserimizin hemen öncesinde saat 20.00'de Fener Alayımız olacak. Hepinizi bekliyoruz” dedi. Bugün ünlü rock grubu Athena, Merkezefendililer ile birlikte saat 21.00'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacaklar” dedi.