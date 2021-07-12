Merkezefendi'nde kurban kesim yerlerini belirledi

Bu kapsamda 9 farklı kesim yeri belirleyen Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, TOKİ Evleri Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yeri küçükbaş kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Kesim yerlerinde etlerin hijyenik şekilde muhafaza edilmesi için et poşeti, hijyeni sağlamak adına çöp poşeti hazır bulunacak. Kurban kesim yerlerinde oturma alanları olacak. Görevli personeller kesime gelen Merkezefendililere ikramlarda bulunacak. Ayrıca kesim yerlerinde büyükbaş kurban kesimi kesinlikle yapılmayacak. Kesim işlemleri tamamlandıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kesim alanlarını dezenfekte edecek. Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi ekipleri Kurban Bayramı boyunca da görevlerinin başında olacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kurban kesim yerlerinde vatandaşların sorun yaşamaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nın hazırlıklarını titizlikle tamamladık. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurallara uygun şekilde kesimlerini yapabilmeleri için tüm düzenlemeleri yaptık. Görevli çalışma arkadaşlarımız hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştırmak belirlediğimiz kurban kesim yerlerinde bulunacak. Merkezefendili hemşehrilerimizin bayramı ağız tadıyla yaşaması için 24 saat görev başında olacağız” diye konuştu.