Merkezefendi'nin ilk yardım konvoyu afetzedeler için yola çıktı

Başlatılan kampanya üzerine Denizlili duyarlı vatandaşlar tarafından gün boyunca belirtilen teslim noktalarına, deprem bölgesine ulaştırılması için insanı yaşam malzemeleri getirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Sümer Mahallesi'nde bulunan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'nda yürütülen yardım toplama çalışmalarını, yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun ile Meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi. Ekipler tarafından büyük bir titizlikle tasnif edilen malzemelerin araçlara yüklenmesiyle birlikte depremden etkilenen afetzedeler için ilk konvoy yola çıktı.

“Dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürler”

Duyarlılık göstererek bu yardım kampanyasında yer alan tüm Denizlililere teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çağrımız üzerine bizlere getirdiğiniz malzemeleri ulaştırmak için Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'ndayız. Yardım malzemelerini taşıyan ilk konvoyumuz yola çıktı. Malzemelerin hızlı ve güvenli bir şekilde deprem bölgelerine ulaşmasını, afetzedelerimizin yaralarını sarmasını diliyorum. Dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Bu felaketi de hep birlikte, el ele vererek atlatacağız. Allah tüm zorda olanların yardımcısı olsun” diye konuştu.