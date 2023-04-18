Merkezefendi'nin son iftar sofrası kuruldu

Merkezefendi Belediyesi, son iftar programını binlerce vatandaşın katılımıyla Kayalar TOKİ'de gerçekleştirdi. Başkan Doğan, “Bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca aralıksız devam eden iftar programının sonuncusu Kayalar TOKİ'de gerçekleştirildi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun can bulduğu iftar sofrasında, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan orucunu açmak için iftara gelen vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Ramazan coşkusunun yaşandığı iftar programında çocuklar için sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren iftar programında çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Başkan Doğan'dan müjde

İlçe genelinde projelerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Başkan Doğan, “Taleplerinizi ve isteklerinizi biliyoruz. İkinci etap TOKİ'lere pazar yeri projemizi gerçekleştirdik. Şimdi de birinci etap TOKİ'lerde pazar yeri sorununu gidermek için çok kısa zamanda çalışmalarımıza başlayacağız. Sadece park ve pazar yeri değil, hasta olduğunuzda bir iğne yaptıracak, bir pansuman yaptıracak yer olmadığını biliyoruz. Ama size buradan bir müjde vermek istiyorum. Bu sorunu da 20 gün gibi kısa bir sürede içerisinde çözeceğiz. Bu sıkıntıdan da bir nebze olsun siz hemşehrilerimizi kurtarmak için gayret ediyoruz. Kandiliniz tekrar mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçları yüce rabbim kabul etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum, Ramazan'ın ruhunu ve manevi değerlerini bizlerle beraber yaşattığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.