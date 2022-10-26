Merkezefendi'ye bir spor salonu daha

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'na kazandırılan ‘Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçeyi sporun merkezi yapmak için çalıştıklarını belirterek, “Spor ile iç içe olan; zeki, çevik ve ahlâklı gençler ile geleceğimize güvenle bakacağız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, özellikle gençleri spora yönlendirmek için ilçeye kazandırdığı spor tesislerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'na, yaklaşık 3 Milyon TL'lik maliyetle kazandırılan ‘Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışı yapıldı. Merkezefendi'yi ulusal düzeyde temsil eden yetenekli sporculara ve bölgeye hitap edecek olan çok amaçlı spor salonundan bütün eğitim camiası faydalanabilecek. Standartlara uygun olarak yapılan 648 metrekarelik yeni spor salonunda basketbol, voleybol, futsal, badminton ve benzeri branşlarda eğitim gerçekleştirilecek.

“Merkezefendi sporun merkezi olacak”

Geleceğin teminatı olan gençlere yapılan yatırımın en doğru yatırım olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimizi 'Sporun Merkezi' yapma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın sporla iç içe olacağı birçok tesis ve alan kazandırdık, kazandırıyoruz. Hemşerilerimiz de spor faaliyetlerimize yoğun ilgi gösteriyor. İlçemizde yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin olduğunu biliyor, onlar için çalışıyoruz. Onların yanında olarak, bizleri hem ülkemizde hem de uluslararası arenalarda temsil etmesini istiyoruz. Spor ile iç içe olan; zeki, çevik ve ahlâklı gençler ile geleceğimize güvenle bakacağız” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışına, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Kovan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.