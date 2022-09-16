Meslek lisesinde Sanal Gerçeklik Eğitim Sınıfı açıldı

Denizli'de, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mermer ve traverten sektörüne yönelik, Sanal Gerçeklik İş Güvenliği Eğitim Sınıfının açılışı törenle gerçekleştirildi.

“Denizli Mermer ve Traverten Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Yenilikçi Yaklaşım ve Yerel İş Birliği Projesi” çerçevesinde, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mermer ve traverten sektörüne yönelik ‘Sanal Gerçeklik İş Güvenliği Eğitim Sınıfı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Sanal Gerçeklik Eğitim Sınıfı açılış törenine Vali Yardımcısı Vekili Hamit Genç, Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, kamu kurum temsilcileri, sektör temsilcileri, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

“Farklı sektörlere ve öğrencilere de hizmet verebilecek esnek yapıya sahip bir projedir”

Denizli'de, açılışı yapılan sınıf projesinin doğal taş sektörüne yönelik katkı sunacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bugün Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde doğal taş sektörü ile ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği açısından artırılmış sanal gerçeklik ile ilgili düzenlemeler, yeni oluşturulmuş sınıflar ve sektörde ihtiyaç duyulabilecek yeni yaklaşımların tanıtımı ve artırılmış sanal gerçeklik ile sektörde çalışan kişilerin iş kazalarının minimize edilmesi noktasında son teknolojileri kullanıyoruz. Eğitimlerimiz kalıcı olur ve sürdürülebilir olur. Bugün ki projemiz doğal taş sektörüne yönelik ama modülü değiştirdiğimizde farklı sektörlere ve öğrencilere de hizmet verebilecek esnek yapıya sahip bir projedir” dedi.

“Denizli yeniliklere açık ve hızlı bir şekilde adapte olan bir şehir”

Vali Yardımcısı Vekili Hamit Genç ise konuşmasında “Denizli sanayi, ekonomi ve eğitim alanında gelişmiş bir şehir. Tüm bunlar gerçekleştirilirken günümüzün şartlarının getirdiği tüm yenilikleri de kullanılarak icra ediliyor. Denizli yeniliklere açık ve hızlı bir şekilde adapte olan bir şehir. Bugün bunlara güzel örneklerden birinin açılışı için bir araya geldik. Projenin hayata geçirilmesi ve yürütülmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sanal Gerçeklik İş Güvenliği Eğitim Sınıfı gibi örneklerin daha da çoğalmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış konuşmaları sonrası program kurdele kesimi ile devam etti. Kurdele kesimi sonrası katılımcılar, sanal gerçeklik salonlarını test etti. Sanal gerçeklik gözlüklerini takan katılımcılar, hazırlanan simülasyon içinde gezdi. Açılış sonrası Sanal Gerçeklik Eğitim Sınıfı'nda Eğitim Materyallerinin Kullanımına Yönelik İş Güvenliği Uzmanları tarafından eğitim verildi.