Mesleki eğitim öğrencileri örnek projelerini sergiliyor

GEKA ve Denizli İl Milli Eğilim Müdürlüğü iş birliğiyle mesleki eğitim alan öğrencilerin hazırladığı örnek projelerin sergilendiği 'Geleceğim Mesleğim' temasıyla gerçekleştirilen Öğrenme Şenliği ve Mesleki Eğitim Fuarı başladı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli İl Milli Eğilim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Geleceğim Mesleğim' temasıyla gerçekleştirilen Öğrenme Şenliği ve Mesleki Eğitim Fuarı Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Denizli Valiliği koordinasyonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen fuarla mesleki eğitimin öneminin artırılması ve bu alanda eğitimi teşvik edilerek meslek okullarına yönelik olumsuz algının giderilmesi amaçlanıyor. İki gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında, mesleki eğitimin önemi anlatılırken öğrenciler ve öğretmenlerin okullarını ve örnek projelerini tanıtıcı sergileri ziyaretçiler ile buluşuyor. Fuar açılışına, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, eğitimciler, meslek ve teknik liselerinin öğrencileri ile veliler katıldı. Etkinlikte, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından protokol üyeleri meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin açtığı sergileri gezdi.

“Denizli'de ciddi bir mesleki eğitim potansiyeli var”

Törende konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, fuarın kentteki mesleki eğitimin kapasitesini, potansiyelini bütün vatandaşlara gösterip mesleki eğitime olan ilgiyi ve katılımı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Denizli'de mesleki eğitim ile ilgili ciddi bir potansiyelin olduğunu aktaran Vali Karahan, “Mesleki eğitime ihtiyacımız da var. Denizli hem sanayi hem turizm hem de ciddi bir tarım ve hayvancılık şehri olarak bu hizmetlerin yürütülmesinde önemli rol oynuyor. Kalifiye elemana, ara elemana çok sayıda ihtiyacımız var onun için de önem veriyoruz. Bütün mesleki eğitim kurumlarımız, okullarımız, liselerimizde sanayici ile iş birliği anlamında ciddi faaliyetleri var” diye konuştu.

“Güçlü bir Türkiye, güçlü bir teknoloji, eğitim ve sanayi ile olur”

Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir sanayi, güçlü bir teknoloji ve güçlü bir eğitim ile olacağını dile getiren Vali Karahan, “Bunları yapacak adamlar da işleri bilen seven ve bu konuda motive olmuş insanlar olacak. Mesleki eğitim almış ve hayatın her aşamasında çok başarılı olmuş pek çok örnek var. Bunların tabi çeşitli vesileler ile okullarımızda birebir kariyer günlerinde ya da eğitimin başka aşamalarında tanıtılmasında büyük fayda var” şeklinde konuştu.