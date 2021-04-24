Mesleki yeterlilik belgelerine erişim artık ücretsiz

Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların zorunlu mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde sağlamaya başladı. Adaylar eğitimlerinin ardından ilk mesleki yeterlilik sınavına girdi.

Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yine öncü oldu. Bu kapsamda Denizli'de ikamet eden vatandaşların zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde sağlayacak Büyükşehir Belediyesi, ilk eğitim ve sınav sürecini koordine etti. www.denizli.bel.tr'den online olarak başvuran adaylara yönelik ilk sınav programı 12 kişinin katılımıyla çelik kaynakçısı alanında düzenlendi. Adaylar eğitimlerinin ardından sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgeleri verilecek.

Adaylardan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına katkı sağlayacak sınava giren adaylar kendilerine bu kolaylığı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Şaban Bulut, alacağı belge ile hükümlü ve tutuklulara yönelik demir atölyesinde çalışma yapacaklarını, bu amaçla belge aldığını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Safi İlkimen ise çok yararlı bir eğitim olduğunu ifade ederek, "İnşallah başarılı oluruz. Bu imkan bize sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Ahmet Özkul da, "Bizlere bu belgelerin alınmasında kolaylık sağladığı için Denizli Büyükşehir Belediyesine ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Bizim için büyük kolaylık oldu" dedi.

Belgeler uluslararası geçerliliğe sahip

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de ilk defa uyguladıkları bu çalışmayla Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Denizli'de ikamet eden vatandaşların zorunlu mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde koordine edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyemize online olarak başvuran vatandaşlarımız eğitim ve sınav sürecinin ardından ücretsiz bir şekilde uluslar arası geçerliliğe sahip belgelerini almaya başladı. Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi açısından bu belge çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.