Mesut Bakkal: "Dengeli giden bir maçı kaybettik"

Bandırmaspor'a evinde tek golle yenilen Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, üzgün olduklarını belirterek, "Dengeli giden bir maçı kaybettik, tempo ve oyun olarak daha iyisini yapabileceklerine eminim" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a 1-0 yenildi. Maçın ardından basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal değerlendirmede bulundu. 4 haftada 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Bakkal, son dakikalarda risk aldıklarını ve kadrodaki eksik oyuncuların sıkıntılı günler geçirttiğini belirtti. Bakkal, "Bazı şeyler kötü gidiyor belli. Ömer'i yaklaşık 12 haftadır oynatmaya çalışıyoruz. Aslında oyuna baktığınız zaman da özellikle ikinci devrede bizim kaçırdığımız iki direkten dönen top, birazda şansızlıktı. Çok fazla pozisyon vermedik. Dengeli giden bir maçı kaybettik. Bunun için aslında üzülüyorum. Son dakikalarda baskı kurmaya çalıştık ama forvete doğru biraz risk aldık. Gol yollarında biraz daha önde etkili olmamız gerekiyordu. Tabi sakat oyuncuların oluşu, kadromuzun eksik oluşu bize sıkıntı günler yaşatıyor ama geldiğim günde böyleydi. Bunları toparlayacağız, bunun başka yolu yok. Bu kadar mücadele ediyorsak ve 2-3 tane pozisyona giriyorsak biraz daha fazlasını yapmamız lazım" dedi.

"Dikkatli, özverili ve canlı oynamak zorundayız"

Oyuncularına güvendiğini ve hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydeden Mesut Bakkal, "Dar bir çerçevede mücadele ediyoruz. Ben hiç bir zaman bunun arkasına sığınmadım ama bazı zamanlarda da önümüzü işte engelliyor. Sahaya çıkan oyuncu, oynayan ve oynamayan oyuncu da özellikle gösterdiğimiz son 15 dakikadaki çırpınmayı daha fazla göstermesi gerekiyordu. Tabi ligin başı diyoruz ama 4 haftada alınan 1 puan var. Özellikle geçen seneki çıkışımızdan sonra bizim takımımıza yakışmadı ama 4-5 tane eksikle başladık. Bununda insanların bilmesi gerekiyordu. Biz de bu kadroyla yer ve format değiştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tempo ve oyun olarak daha iyisini yapabileceklerine eminim. Üzgünüm yani fazla bir pozisyon vermeden mağlup olduk ve çocukların hak etmediği bir maç oldu. Bundan sonra daha dikkatli, özverili ve canlı oynamak zorundayız. Onu da yapabilecek bir takım var. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.