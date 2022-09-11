Mesut Bakkal: “Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı”

Lig'in beşinci haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği A. Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig'in beşinci haftasında Sakaryaspor ile A. Denizlispor Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıda 1-0 geriye düşen Sakaryaspor, ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

“Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı”

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Baktığımız zaman maça iyi başlayan bir Denizlispor, istediğimiz oldu. Geriden oyun kuran bir Sakarya vardı. Bunu hem durdurup hem de boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda başarılı olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı. Tabi Sakarya'yı da tebrik ederiz. Böyle iyi mücadele ettiğiniz bir maçtan en az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Daha beşinci hafta devam edilecek, artık önümüzdeki Gençlerbirliği maçı var, onu kazanmamız gerekiyor. Toparlanırız da biraz talihsiz maçlar oynuyoruz” dedi.

“Bu müsabaka bizim için son derece önemliydi”

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, “Kazanmaktan dolayı son derece mutluyuz. Geldiğimiz günden beri takımla beraber özellikle oynatmaya çalıştığımız bir oyun modeli vardı. Bu hafta daha dikine, rakip kalede görünmek adına bir ön hazırlığımız vardı tabii ki kamptan beri çalıştığımız o pas oyunundan direkt bu oyuna geçişte ufak problemler yaşadık. Ama ikinci yarı oyuna çıktığımızda mağlubiyetin de üstümüzdeki baskısıyla birlikte bunu coşkuya dönüştürüp ikinci yarı ağırlığımızı koyduk ve oyuncuların artan performansıyla beraber maçı kazandık. Bu müsabaka bizim için son derece önemliydi, bir kırılma maçıydı. Hem benim şahsım adına, hem takım hem de şehir adına özgüvenin yükselmesi gerekiyordu, bu müsabaka ile birlikte ben bu özgüvenin yükseldiğini ve yeni oyun modeline geçişte en azından kazasız bir şekilde geçmiş olduğumuzun sinyallerini verdik, bu beni son derece mutlu etti” diye konuştu.