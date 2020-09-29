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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için ‘Sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için sarı uyarıda bulunarak, Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar illeri için ‘Sarı Uyarı'da bulunarak vatandaşların tedbirleri olmasını istedi. Yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın Güneybatıdan (Lodos) saatte 50-70 kilometre hızla ve yer yer kısa süreli saatte 70 ile 90 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı” ifadeleri yer aldı. beklenen fırtınan ise 19.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

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