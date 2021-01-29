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Meteorolojiden Denizli için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kıyı Ege’de sabah saatlerinde başlayacak olan rüzgarların Ege geneli ile Marmara bölgesine döneceği belirtilerek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kıyı Ege'de sabah saatlerinde başlayacak olan rüzgarların Ege geneli ile Marmara bölgesine döneceği belirtilerek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. MGM tarafından Denizli sarı kod ile uyarıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Denizli'yi sarı kod ile uyardı. Ege Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların zaman içerisinde Ege genelinde ve Marmara'nın güney ile doğusunda fırtına hızının 40 ile 80 kilometre arasında olabileceği ifade edildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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