Meteorolojiden Denizli'ye kuvvetli yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı uyarısı yaptı. Yağışın il geneli ve çevresi başta olmak üzere yarın (Salı) gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.

Bölge Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimleri Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışın kuvvetli olması beklendiğinden dolayı meteoroloji, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Bölge Müdürlüğü tarafından Denizli bölgesi için yapılan yazılı açıklamada, “Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Denizli çevreleri ve Afyonkarahisar'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.