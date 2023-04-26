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Meteorolojiden Denizli'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıklayarak uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıklayarak uyarılarda bulundu.



Meteoroloji yaptığı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 27 Nisan 2023 Perşembe günü, Denizli'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi. Kuvvetli yağışın ise 27 Nisan 2023 saat 02.00 ile 27 Nisan 2023 saat 23.59 arasında olması tahmin ediliyor.

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