Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.

“Olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, “Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.