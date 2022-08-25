Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Denizli genelinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Beklenen yerel kuvvetli yağışların etkisini yarın akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklama, “Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.