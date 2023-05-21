Meteorolojiden Denizli'ye uyarı

Meteoroloji Denizli'de beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarılarda bulundu.

Kısmi güneşli ve yağışlı günler geçiren Denizli için Meteoroloji uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışın etkisini göstereceğini belirtilen açıklamada Meteoroloji, "22 Mayıs 2023 Pazartesi günü Denizli'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.