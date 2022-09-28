Metropol TV yeni yayın dönemi lansmanını gerçekleştirdi

Ege Bölgesi ve Denizli'nin RTÜK yayın lisansına sahip tek dijital televizyonu olan Metropol TV'nin yeni yayın dönemi lansmanı, protokol ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın lisansına sahip Ege Bölgesi'nin tek dijital televizyonu Metropol TV'nin yeni yayın dönemi lansmanı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen tören Denizli protokolü ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

Metropol TV lansman töreninde konuşan Metropol TV Yönetim Kurulu Başkanı Arif Zor, “Ege ve Denizli'de bir ilki başarıyoruz. Ege ve Denizli'de ilk dijital televizyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Metropol TV bugün varsa sizlerle var. Metropol TV bugün güçlüyse sizlerle güçlü. Sizden aldığımız güç ve destekle 2,5 yılda bugün Metropol TV'nin kuruluşuna ve dünyaya merhaba deyişine tanıklık ediyoruz. Biz ekonomi dedik, iş dünyası dedik. Sizlerin sesi olalım diyerek yola çıktık. Geniş ve deneyimli kadromuzla çıktığımız bu yolda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın lisansına sahip Ege Bölgesi ve Denizli'nin tek dijital televizyonu Metropol TV'dir. Biz sizden aldığımız bu güçle daha büyük yatırımlar yapacağız ve sizin sesinizi dünyaya duyuracağız” diye konuştu.

Arif Zor'un ardından konuşma yapan Denizli protokolü ve iş dünyası temsilcileri, Metropol TV'ye yayın hayatında başarılar diledi. Konuşmalar sonrasında Metropol TV'nin yeni yayın dönemi açılışı katılımcılar tarafından hep birlikte yapıldı.

Metropol TV yeni yayın dönemi lansmanına Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdülkadir Uslu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ve davetliler katıldı.